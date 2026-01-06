Bunlar da ilginizi çekebilir

Kargaların yiyecek arayışı, kent merkezinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Özellikle cadde, sokak ve yol kenarlarında görülen kargalar, karlı zeminde yiyecek arayarak buldukları besinleri tüketmeye çalıştı. Soğuk hava ve kar örtüsü nedeniyle doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken yüzlerce karganın şehir merkezine inmesi dikkat çekti.

Adıyaman merkezde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Kar yağışıyla birlikte şehir beyaza bürünürken, doğada yiyecek bulmakta zorlanan kargalar da yerleşim alanlarına yöneldi.

