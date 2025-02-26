Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev başkanlığında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Hükümetler Arası Türk-Türkmen Konseyi 4. toplantısı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Bakan Tekin, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Otelinde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkmenistan heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bakan Tekin, iki ülke hükûmetleri arasında eğitim alanındaki iş birliğinin gelecek kuşakların da bu dostluğa uygun şekilde hareket etmesine vesile olacağına dikkati çekti.



İki ülke arasında daha önce imzalanan uluslararası sözleşmelerden sonra eğitim alanında çok ciddi mesafe kat edildiğine işaret eden Bakan Tekin, bu eğitim alanındaki anlaşmanın yenilenmesini önemli bulduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki iş birliğinin somut göstergelerinden birinin Türkmenistan'daki okullar olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Aynı şekilde Türkiye'de çok sayıda Türkmen öğrencimiz her düzeyde eğitim öğretim süreçlerine devam ediyor. Yaklaşık 30 bin dolayında Türkmen öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor." dedi.



Türkiye'de eğitim alanındaki gelişmeleri aktaran Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarları döneminde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye'nin OECD ortalamalarının üstünde yer aldığını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporunda teknolojik altyapıyı okullarında en iyi kullanan ülke olarak Türkiye'nin öne çıktığını ifade etti.



Türkiye'de 65 bin okulda internet erişimi ve etkileşimli tahta bulunduğunu ifade eden Bakan Tekin, öğretmenlerin istedikleri zaman dünyanın en büyük eğitim içerik sağlayıcısı EBA'ya bağlanıp her türlü materyale ulaşabildiğini belirterek bu gelişmelerin uluslararası raporlara da yansıdığını vurguladı.



Bakan Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleştiğini, ayrıca 8'inci sınıf fen bilimleri alanında ise OECD üyesi ülkeler arasında en fazla puan artışı gösteren iki ülkeden biri olduğunu belirterek, "Bu gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi üç yılda eğitim alanına yapılan altyapı yatırımlarının karşılığının artık alınmaya başlandığının bariz bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, beceri temelli bir müfredatı bütüncül bir mantıkla kurguladıklarını belirtti.



Beceri temelli müfredatı oluştururken aynı zamanda Türkiye'nin gönül coğrafyası diye tanımladıkları ülkelerle dostluğu, kardeşliği pekiştirecek hususları özellikle önemsediklerinin altını çizen Bakan Tekin, bu kapsamda "Orta Asya" ifadesini tamamen kaldırdıklarını ve onun yerine "Türkistan" tanımını kullanmaya başladıklarını söyledi.



Bakan Tekin, aynı şekilde Türk dünyasının yetiştirdiği bilim insanlarının müfredatta yer almasına özen gösterdiklerini aktardı.



Türkiye'den bilim insanlarının yeni geliştirdiği Türk Ulusal Zekâ Ölçeği'nin iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek konular arasında olduğunu ifade eden Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tamamen millî ve bize ait bir bilinçle, şuurla geliştirdiğimiz bir ölçek. Türk Ulusal Zekâ Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı zekâ ölçeği statüsünde şu anda. Bu ölçek, sadece bilgi düzeyini ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel beceri ve yetenekleri de çok yönlü olarak değerlendirebiliyor. Bu aynı zamanda ortak benzer kültürel özellikleri olan ülkeler açısından da çok rahat kullanılabilecek bir ölçek çünkü kendi kültürel ve toplumsal özelliklerimizin de yansıtıldığı bir ölçek geliştirdik. "



Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkede okul açtığını dile getiren Bakan Tekin, okulların her ülkede "en iyi" okullar arasında gösterildiğini ifade etti.



Bakan Tekin, "İki ülke arasındaki iş birliği alanlarımızın hepsini geliştirmeye açığız. Birlikte iş yapmaktan mutlu oluruz çünkü biz Türkmenistan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak, bölgede güçlü varlığını destekliyoruz." dedi.

"EĞİTİM ALANINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev ise kendisini ve heyetini ağırlayan Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.



İki ülke arasında hükûmetler arası düzeyde gerçekleştirilen toplantıların önemine işaret eden Gurbangeldiyev, iki ülke arasında eğitim alanında önemli iş birliklerinin hayata geçirildiğini anlattı.



Bakan Tekin'i Türkmenistan'a davet eden Gurbangeldiyev, ayrıca ülkesinde nisan ayında gerçekleştirilecek uluslararası matematik olimpiyatlarına Türk öğrencileri de davet etti.



Gurbangeldiyev, "Eğitim alanında yeni iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi için gerekeni yapmaya hazırız." dedi.



Toplantıya Özel Kalem Müdürü Bircan Kolcu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Mesleki ve Teknik Genel Müdürü Ali Karagöz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Toplu İnşaat ve Maddi Lojistik Genel Müdürü Perhat Klychev ve diğer Bakanlık yetkilileri, Türkmenistan Milli Eğitim Enstitüsü, Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türksoy Türkmenistan temsilciliğinden yetkililer katıldı.