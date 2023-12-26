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Hakem Mehmet Gökçeli’nin bu hareketi futbolseverler tarafından taktirle karşılandı.

Depremzede gençler ragbi ile buluştu

Depremzede gençler ragbi ile buluştu

A grubunda mücadele eden Onikişubat İdmanyurduspor ile Döngele Bozdağ spor arasında 17.00'da oynanan müsabakanın 63.dakikasında Onikişubat İdmanyurdu futbolcusu aldığı darbe ile sakatlık geçirdi. İlk müdahaleyi maçın sağlıkçısı yaparken sahada sedye olmayınca, müsabaka hakemi Mehmet Gökçeli futbolcuyu kucağına alarak saha kenarına getirirken, tedavisine sağlık personeli tarafından devam edildi.

Kahramanmaraş Yerel Amatör Küme U-18 Lig müsabakasında A grubu mücadelesi Ferhuş Sahası'nda oynanan maçlarla devam ediyor.

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