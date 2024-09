Türkiye’deki dev projeler için Koreli firmalarla iş birliği yapıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin, Kınalı-Malkara Kesimi kesiminin inşası, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ve deniz taşımacılığı anlaşmalarının hız kazanması hususlarını ele aldıklarını bildirdi. Sivil havacılık alanında ise Türkiye ve Busan arasına 7 frekans yeni uçak seferi eklenmesinin gündeme geldiğini belirten Uraloğlu, ayrıca Ukrayna’nın yeniden inşası ile Türkiye’de yapılacak 2’nci nükleer santral üzerine iş birliği konularının da masaya yatırıldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 vesilesiyle gerçekleştirdiği Kore Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ilk olarak T.C. Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüştü. Bakan Uraloğlu, bu görüşmenin ardından Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sangwoo ile bir araya geldi ve heyetler arasında görüşme gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023’te Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi sonrasında Kore’nin göstermiş olduğu dayanışma ve sağlanan desteği anımsatan Bakan Uraloğlu, iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak, “Dayımın da savaştığı ve gazi olduğu Kore ve ülkemiz arasında iş birliklerinin geliştirilmesi adına çalışmalarda bulunmak benim için çok önemli.” dedi. Bakan Uraloğlu, Hindistan’da gerçekleşen G-20 zirvesi vesilesiyle her iki ülkenin devlet başkanlarının verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizerek, “Yine Türkiye, Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya'dan oluşan MIKTA’nın önemli bir işler yapabileceğini söylemek isterim. İş birliğimizi bu vesileyle daha da geliştirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

2053 yılına kadar 250 milyar dolarlık yatırım planlandı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi prestijli projeleri Koreli ortaklarla hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü’nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu beraberce yapalım istiyoruz. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin, Kınalı-Malkara Kesimi için Koreli DAELIM firmasıyla gerekli görüşmeler yapılıyor. Yine Kore tarafından finansman sağlanması noktasında çok ciddi bir aşamaya gelindiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi. Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 22 yılda yapılan yatırımları da anlatan Bakan Uraloğlu, 272 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, 165 milyar dolarını karayolu altyapı yatırımlarının teşkil ettiğini ve bundan sonra demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirtti. Uraloğlu, “Özellikle 2053 yılına kadar, yaklaşık 30 yıllık bir periyotta, hem karayollarına hem demiryollarına hem de deniz taşımacılığına yine 250 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı planladık.” dedi.

Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesi masada

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 15 yıldır yüksek hızlı demiryolu işleticisi ülkelerden olduğunu belirterek, “250 kilometre saate kadar işletilen hızlı tren hatlarımız var. Şimdi de Ankara-İstanbul arasında 350 kilometre saat hızla seyahat edebilecek bir demiryolu projesi üzerinde çalışmaya başladık. Koreli mevkidaşımla süper hızlı treni konuştuk. Projemize büyük ilgi gösterdiler. Bu da bizi çok memnun etti. Şu anda ülkemizde 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı bulunuyor, bunu kısa vadede 5 bin kilometreye çıkarmayı düşünüyoruz.” dedi. Bakanlık bünyesinde bulunan TÜRASAŞ tarafından 160 kilometre saat hızla seyahat eden elektrikli trenleri imal edildiğini ve kullanıma sunulmasının da konuşulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Şimdi ise 225 kilometre hızla giden trenin üretimini planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Kore arasında, denizcilik alanındaki iş birliklerinin de konuşulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında taslak bir deniz taşımacılığı anlaşması üzerinde müzakerelerin devam ettiğini anımsatarak bu konuda da mesafe kat edilebileceğini düşündüğünü belirtti.

“Busan’a 7 tane yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz”

Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, “Şu an iki ülke arasında karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor; Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul’e 11 frekans olan uçak seferinin 21’e çıkarılması, yine Busan’a da 7 frekans yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore ile bu da bizim için önemli. Türkiye’de birçok iş birliği yaptık. Elbette bunları geliştirmemiz gerekir.” dedi.

Ukrayna’nın yeniden inşasında iş birliği adımı

Bakan Uraloğlu, ayrıca üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin de geliştirilebileceğinin altını çizerek, Türkiye’nin özellikle müteahhitlik sektöründe dünyanın her tarafında kaliteli ve hızlı iş yapabilme kabiliyeti olduğunu belirtti. Ukrayna’nın Türkiye’ye olan yakın konumuna da vurgu yapan Uraloğlu, “Orada halen devam eden bir savaş var. Onun hemen bitmesini gerçekten istiyoruz. Savaş sırasında bile bizim firmalarımız orada halen iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bu noktada da Kore ile iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum.” dedi. Türkiye’de kurulması planlanan 2’nci nükleer enerji santralini noktasında da iş birliği yapılabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Koreli mevkidaşının ev sahipliğine teşekkür ederek 15-18 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yol Federasyonu’nun kongresine Park Sangwoo’yu davet etti.



Kaynak : PHA