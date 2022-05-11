Yeni keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in adı verildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türü keşfedildi. 1400-1640 metre aralığında görülen bitkiye keşif çalışmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu tarafından Türkiye flora ve vejetasyonuna önemli katkılar sağlayan Adıyaman Üniversitesi Akademik personellerinden Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in ismi verildi.

Türkiye için endemik bir tür olan bitkinin özellikleri ile ilgili bilgilendirme yapan Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu,"Zafer Yıldızı (Hesperis zaferi) adı verilen bitki, Çorum ili Sungurlu ilçesi Aygar Dağı’nda yetişmektedir. Yaklaşık olarak 1400-1640 metreler arasındaki orman açıklıklarını tercih eden bitkinin en iyi çiçeklenme dönemi Mayıs ve Haziran aylarıdır. Gösterişli çiçekleriyle Türkiye’de yetişen diğer akrabalarından kolayca ayrılmaktadır" şeklinde konuştu.