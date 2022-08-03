Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.684,46
ALTIN
1.018,72
DOLAR
17,95
STERLİN
21,82
EURO
18,26

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO 2023'e davet etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:49
3 Okunma
Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten Başkan Kılınç’a EXPO ziyareti

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO 2023'e katılımı artırmak amacıyla il il gezen Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, beraberinde EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve Dış İlişkiler Müdürü Mücahit Şengül ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, programın davetiyesini takdim etti.
Ziyarette yaptığı konuşmada, bütün detaylarıyla EXPO 2023 projesini, hedeflerini, Kahramanmaraş ve Onikişubat ile katılımcı şehirlere sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler veren Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, resmi EXPO 2023 davet mektubu ile EXPO 2023 özelinde hazırlanan ve Kahramanmaraş'ın değerlerini yansıtan hediyeleri Başkan Kılınç'a takdim etti.
​Ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'a başarılar dileyerek, şehirler arasındaki bağların güçlenmesi adına EXPO 2023'ün önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 03.08.2022 22:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi halkın her sorununa el uzatmaya devam ediyor
Adıyaman Belediyesi halkın her sorununa el uzatmaya devam ediyor
Tarihi çarşı esnafı hizmetlerden memnun
Tarihi çarşı esnafı hizmetlerden memnun
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor
Yavru ibibik ve yaralı kızıl şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Yavru ibibik ve yaralı kızıl şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber
Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu
Başkan Kılınç: Bu şehir için çalışmak bizi asla yormaz
Başkan Kılınç: Bu şehir için çalışmak bizi asla yormaz
Adıyaman’da KPSS heyecanı - Videolu Haber
Adıyaman’da KPSS heyecanı - Videolu Haber
KESK’den PTT çalışanlarına mobing tepkisi - Videolu Haber
KESK’den PTT çalışanlarına mobing tepkisi - Videolu Haber
Yeni Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması
Yeni Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması
Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret
Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor
Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor
Farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarında ilk kepçe vuruldu
Farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarında ilk kepçe vuruldu
Nemrut Rotary Kulübünden Yeşilyurt'a ziyaret
Nemrut Rotary Kulübünden Yeşilyurt'a ziyaret
Yeni Sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışması
Yeni Sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışması
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Şevenk yolunda genişletme çalışması
Şevenk yolunda genişletme çalışması
Sümerevler Mahallesi’nde freze çalışması
Sümerevler Mahallesi’nde freze çalışması
Protokol Çelikhan’daki 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi
Protokol Çelikhan’daki 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi
Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Başkan Harıkçı’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Harıkçı’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir
Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim