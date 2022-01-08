Gölbaşı'nda bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, ilçe merkezinin daha estetik görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan15 Temmuz Meydanında bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım amaçlarının geleceğe güzel ve daha estetik bir Gölbaşı bırakmak olduğunun altını çizerken, "Gölbaşı’nın daha düzenli ve daha estetik bir ilçe olması için çalışıyoruz. Gölbaşımızın çehresinin değişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 15 Temmuz Meydanında tadilat ve bakım çalışmalarımıza başladık. İlçemizin modern bir konuma kavuşması için bu çalışmalarımız devam edeceğiz." diye konuştu.