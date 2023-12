Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Golbol karşılaşmasında Adıyaman’daki Görme Engelli Sporcular ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Düzenlenen turnuvada her iki takım 20 dakikanın sonunda 3-3 berabere kalarak maçı dostluk içerisinde tamamladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Adıyaman’da farklı branşlarda bir koç aktivite gerçekleştirdiklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş: “ Kurum olarak bir çok branşta spor faaliyetlerimizi engelli ve dezavantajlı sporcularımızı da kapsayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız onları hayatın her alanında tıpkı bizler gibi tüm faaliyetlerin içerisinde yer almalarını sağlayarak topluma kazandırmak. Tıpkı aileleri gibi bizler engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü hep birlikte kutluyoruz” dedi.



Kaynak : PHA