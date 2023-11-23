Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kış şartlarının ağırlaşmaya başlaması ve okul servislerinin trafikte oluşturduğu yoğunluk, servis araçlarının denetimi ve sürücülerin eğitimleri konularını yeniden gündeme getirdi.

Bu kapsamda Gölbaşı İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sıkılaştırılırken, sürücülere yönelik uyarı ve eğitimler de arttırıldı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından, taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gitmeleri için araç ve sürücüsü denetlenerek eksikleri kontrol edildi.

Araç şoförlerine kış şartlarında emniyetli araç kullanma, araçların kışa hazırlanması, trafik güvenliği ve çocuklarımızın emniyetli seyahat etmeleri konusunda genel trafik eğitimi verildi.



Kaynak : PHA