Üç çocuk babası yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Mevlana Caddesi üzerinde kirada oturduğu 3 katlı evin 1.katında ikamet eden Harun Kesin (40), yakınları tarafından oturma odasında hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Keskin’in hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Harun Keskin’in kimsenin evde olmadığı esnada pompalı av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek canına kıydığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Harun Keskin’in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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