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Gölbaşı Kaymakam Ayrancı’dan yılbaşı denetimi

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Kaymakam İhsan Ayrancı, il dakikalarda polis, asker ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 10:55
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Gölbaşı Kaymakam Ayrancı’dan yılbaşı denetimi

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü personellerini uygulama noktasında ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde ziyaret eden Kaymakam İhsan Ayrancı, polislerin yeni yılını tebrik ederek, baklava ikramında bulundu.

Kaymakam Ayrancı'nın ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burak Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar ve Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Aydın eşlik etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerleri ziyaret ederek yeni yılını kutlayan Kaymakam İhsan Ayrancı’nın diğer bir ziyaret noktası ise Gölbaşı Devlet Hastanesi oldu.

İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam İhsan Ayrancı, sağlık çalışanları ve hasta hasta yakınlarının yeni yıllarını kutladı.

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