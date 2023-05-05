Yıkılan binaların enkazlarının Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı ve tarım arazilerinin olduğu yere dökülmesine tepki gösteren Gölbaşı Türk Eğitim Sen Başkanı İbrahim Suçağı,"Öncelikle yaşanan felakette ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diler, halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

06.02.2023 Tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem maalesef ilçemizde büyük kayıplara ve yıkımlara sebebiyet vermiştir. Yaşadığımız büyük felakete ek olarak şimdide çevre felaketi ile karşı karşıyayız. Yıkılan binalarımızın atıkları ilçemizin hemen yanı aynı zamanda Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı ve tarım arazilerinin olduğu yere dökülmektedir. Uzmanlarımızın tehlikelerine dikkat çektiği asbest ve diğer zararlı atıkların döküleceği mekân kesinlikle burası değildir. Hangi aklın ürününü olduğunu bilmiyoruz ama yapılan bu hata halkımızın sağlığı ve tüm çevre canlıları için büyük risk taşımaktadır. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz lütfen özensizce ve çevre sağlığını düşünmeden yapılan bu hatadan geri dönün aksi takdirde telafisi mümkün olmayan çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Halkımızın sağlığı ve ilçemizin doğal güzelliği değerlidir. Bizler bu güzelliği korumak zorundayız. Gölbaşı halkı ve temiz doğal güzelliği sahipsiz değildir. Gölbaşı Türk Eğitim Sen olarak halkımızın ve çevremizin geleceğini tehdit eden bu çevre felaketinin takipçisi olacağız."dedi.



Kaynak : PHA