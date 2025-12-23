Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gölbaşı Kaymakamlığı arasında imzalanan 331191 sayılı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak geçici istihdam için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Gölbaşı Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde yapılan noter kurasının sonuçları açıklandı.

Toplum Yararına Program kapsamında belirlenen adaylar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında belirlenen süre boyunca görev yapacak. Programın, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçladığı belirtildi.

Kura Çekiliş Sonuçları ise Şu Şekilde:

