6 Şubat depreminin derin izlerini hâlâ taşıyan Gölbaşı ilçemiz, şimdi de imar adaletsizliğiyle karşı karşıya!

“Kırmızı alan” denilerek belirlenen bölgelerde, vatandaşın rızası alınmadan, milyonlarca lira değerindeki taşınmazların tapuları pasife alınıyor.

Üstelik bu kişilere, Akçakaya, Yarbaşı ve Örenli gibi yerlerde nerede olduğu dahi bilinmeyen ve çok daha düşük değerdeki arsalarla ortaklık dayatılıyor.

Tapu sahipleri haklı olarak soruyor:

“5 milyon TL değerindeki yerimizi, 50 bin TL’lik arsa ile nasıl eşdeğer tutarsınız?”

Bu uygulama adil değildir!

Bu halk, yaşadığı yıkımın ardından bir de hak gaspına uğratılamaz.

Buradan Adıyaman Milletvekillerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sesleniyoruz:

Gölbaşı halkının mağduriyetini görün, duyun ve çözün!

Adalet yerini bulmalı, halkın rızası olmadan hiçbir karar uygulanmamalıdır.

#Gölbaşı

#Adaletİstiyoruz

#İmarMağduriyeti