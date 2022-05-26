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Son dakika Trabzon Haber

Trabzon, renkli insanlarıyla, muhteşem doğasıyla, eşsiz tarihiyle, çarpıcı kültürüyle, ülkenin en güzel mozaiklerinden biri.

Seobaz
Seobaz
26 Mayıs 2022 Perşembe 15:57
3 Okunma
Son dakika Trabzon Haber

Trabzon, renkli insanlarıyla, muhteşem doğasıyla, eşsiz tarihiyle, çarpıcı kültürüyle, ülkenin en güzel mozaiklerinden biri. Trabzon insanına bakarsınız İHA ve SİHA’ların mimarı Bayraktarları görürsünüz… Trabzon’un doğasına bakarsınız, Uzungöl’ü, Kadıralak’ı, Sera Gölü’nü yeşilin ve mavinin bin bir tonunu görürsünüz… Trabzon’un tarihine bakarsınız Roma’yı, Bizansı, Osmanlı’nın şehzadeler şehrini görürsünüz…

Trabzon’un kültürüne bakarsanız Türkleri, Lazları, Çepnileri ve Rumları görürsünüz… Trabzon’a bakınca Sümela Manastırı’nı, Ayasofya’yı, zorlu bir coğrafyayı, zorluklarla birlikte gelen ince zekayı, sanatı, sporu, kültürü görürsünüz…

Trabzon böylesine güçlü, böylesine zengin bir şehir olurda Trabzon’dan habersiz olmak, Trabzon’dan haberdar olmamak mümkün olur mu? Elbette ki olmaz… Bu yüzden bu kent Anadolu’ya ilk matbaanın geldiği kentlerden biridir. Hatta İstanbul basınından sonra basının en güçlü olduğu kentlerden biri olarak kabul edilir ki; basın müzesi için de çalışmalar sürmektedir.

Ülkenin gündemi sadece Ankara’da ya da İstanbul’dan da belirlenmemektedir. Bu kent öyle bir kenttir ki, gün gelir siyasetçisi, gün gelir girişimcisi, gün gelir çiftçisi söylediği bir sözle, attığı bir adımla Türkiye’nin gündemine oturur verir. Bu yüzden Trabzon haberleri çokça takip edilir. Google ya da farklı arama motorları fark etmez dünyanın dört bir yanından insanlar arama motorlarına Trabzon haberleri yazıp, kentten haberdar olmak ister. Trabzon’a arkasını dönmez, kulak tıkamaz ve görmezden gelmez…

61medya Trabzon nabız köşesinde günlük Trabzon haberlerini takip edebilirsiniz.

Trabzon haber

www.61medya.com

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