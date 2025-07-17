Geleceğimiz olan gençler, göz göre göre elimizden kayıyor. Bu sessiz gidiş sadece ailelerin değil; devletin, toplumun, hepimizin ortak acısı, ortak sorumluluğudur.

Gençliği Sessizce Tüketen Tehlike: Sanal Kumar ve Bahis!

Bugün gençleri tehdit eden en sinsi tehlikelerden biri sanal kumar ve bahis bağımlılığıdır. Eğlence kılıfıyla başlayan bu alışkanlık, zamanla gençleri içine çeken karanlık bir bataklığa dönüşmektedir.

İlk kazançlar umut verirken, kayıplar daha fazlasını oynama dürtüsünü tetikler. Borcu borçla kapatma döngüsü, gençleri umutsuzluk ve yalnızlığa iter. En sonunda da çaresizlik içinde bir intihar sessizliği...

İntihara Sürükleyen Başlıca Nedenler:

- Artan işsizlik ve geleceğe dair umutsuzluk

- Aile içi iletişimsizlik, baskı ve yalnızlık

- Maddi kaygıların yarattığı bunalım

- Yetersiz psikolojik destek ve rehberlik

Peki Ne Yapmalı?

- Devlet Görevini Yapmalı: Kaçak bahis siteleri ve uygulamalar etkili biçimde engellenmeli. VPN erişimi kontrol altına alınmalı.

- Yasal Düzenlemeler Şart: Sosyal medya ve dijital platformlardaki bahis içerikleri ve özendirici yayınlar cezai yaptırımlarla durdurulmalı.

- İşsizlikle Mücadele: Gençlere umut verecek istihdam projeleri ve meslek edindirme programları hızla hayata geçirilmeli.

- Aileler Duyarlı Olmalı: Gençlerle güvene dayalı bir iletişim kurulmalı, onların dijital dünyadaki davranışları yakından izlenmeli.

- Psikolojik Destek Yaygınlaştırılmalı: Okullarda, belediyelerde, üniversitelerde ücretsiz ve erişilebilir psikolojik danışmanlık merkezleri kurulmalı.

Unutmayalım:

Bir gencin kaybı sadece bir hayatın değil, bir toplumun geleceğinin yitmesidir.

Her intihar, susturulmuş bir çığlık; göz ardı edilmiş bir haykırıştır.

Bu çığlığı duymak, gençlerimizi kurtarmak ve onları yaşatmak hepimizin görevidir.

Daha fazla geç olmadan…