Yıllardır ülkemizin sorunlarını kaleme alıyor, sadece tespitlerle değil, çözüm önerileriyle de katkı sunmaya çalışıyorum. Güçlü bir ülke nasıl olunur sorusunu hep sordum. Meralarıyla hayvancılığın, bereketli topraklarıyla tarımın merkezi olan bu topraklarda, neden bu kadar dışa bağımlı hâle geldiğimizi defalarca yazdım.

Oysa bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için yalnızca ekonomik büyüklüğe değil, çok yönlü göstergelere bakmak gerekir. Gelin birlikte bu temel göstergeleri inceleyelim:

1. Yaşam Standardı:

- Kişi başına düşen gelir

- Gelir dağılımındaki adalet

- Barınma, ulaşım, güvenlik gibi temel yaşam haklarının kalitesi

2. Eğitim Sistemi:

- Okuryazarlık ve eğitimde fırsat eşitliği

- Eğitimin niteliği ve bilime dayalı üretim

- Ar-Ge yatırımlarının yaygınlığı

3. Sağlık Sistemi:

- Her bireyin ulaşabildiği nitelikli sağlık hizmeti

- Bebek ölüm oranları ve yaşam beklentisi

- Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliği

4. Ekonomik Güç ve Üretim:

- İstikrarlı ve kapsayıcı büyüme

- Katma değerli ürünlerin üretimi

- Dışa bağımlılık yerine yerli üretimin teşviki

5. Tarım ve Hayvancılık:

- Gıda egemenliği ve güvenliği

- Çiftçinin desteklenmesi ve kırsal kalkınma

- Tarımda sürdürülebilir üretim modelleri

6. Sanayi ve Teknoloji:

- Yüksek teknolojiye dayalı sanayi

- İhracatın niteliği

- Dijitalleşme ve yeşil dönüşüme adaptasyon

7. Hukuk ve Demokrasi:

- Hukukun üstünlüğü

- Hesap verebilir, şeffaf yönetim

- Temel hak ve özgürlüklerin güvencede olması

8. Çevre ve Sürdürülebilirlik:

- Doğal kaynakların korunması

- Yenilenebilir enerjiye geçiş

- İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı duruş

Sonuç:

Gelişmişlik, yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, insanların insanca yaşayıp yaşamadığıyla ölçülür. Üretim, adalet, eğitim ve sağlık birbirini tamamlayan, kalkınmanın dört temel taşıdır.

Unutmayalım: Gelişmiş bir ülke olmak, doğru politikalarla, halkı önceleyen anlayışla ve sürdürülebilir yatırımlarla mümkündür diye düşünüyorum.