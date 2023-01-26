Gıda, eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda Gazzeli on binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı. İHH tarafından şehirde inşa edilen bin 900 öğrenci kapasiteli okulun inşaatı da devam ediyor.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze halkı işgal ve abluka sebebiyle

birçok zorlukla mücadele ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, uzun yıllardır zor şartlar altında hayatlarına devam eden Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

İHH, 2022 yılındaki yardım çalışmaları kapsamında, 2 bin 87 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Gazze’deki 6 farklı hastaneye toplamda 58 bin 735 bin litre mazot desteği verildi. Ayrıca, Mavi Marmara Şehitleri Aşevi’nde yıl içerisinde toplam 68 bin 953 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu.

804 aileye nakit desteği

Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde 804 aileye nakdi yardım ulaştırılırken, 350 aileye toplamda 49 ton glutensiz un dağıtımı yapıldı. Sene boyunca Osmanlı Kültür Merkezi’ne de destek verildi. Merkezde verilen; bilgisayar, İngilizce ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerinden 2 bin kişi faydalandı.

29 bin 645 aileye kurban payı dağıtıldı

İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında 18 bin 330 kişiye iftariyelik sıcak yemek ve 2 bin 471 aileye gıda kumanyası ulaştırdı. İHH Kurban Bayramı’nda ise vekâletini aldığı 2 bin 12 hisselik kurbanı paylar halinde 29 bin 645 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı. 644 hisselik adak-akika ve şükür kurbanları da yıl içerisinde 6 bin 440 aileye ulaştırıldı.

