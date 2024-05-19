19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından Pancarlı Festival Alanı’nda düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konseri, katılımcıların coşkusunu ve enerjisini zirveye taşıyan unutulmaz anlara sahne oldu. Konser, saat 20.00’de Warm Up-DJ Zen’in ritimleriyle başladı. Müziğin etkisine kapılan gençler, enerjilerini yükseltirken, saatler ilerledikçe coşkuları da arttı. Gecenin en heyecan verici anlarından biri, pop müziğin sevilen ismi Gülşen’in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Saat 21.30’da başlayan Gülşen konseri, gençlerin coşkusunu zirveye taşıdı. Gülşen’in unutulmaz performansıyla birlikte binlerce kişi, dans ederek ve şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı. Konserin finalinde ise sahne, İlkay Sencan’a kaldı. Saat 23.00’te İlkay Sencan, muhteşem performansıyla gençleri büyüledi ve geceyi coşkulu bir şekilde sonlandırdı.

“Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacaksınız”

Konserde gençlere hitap eden Başkan Avukat Umut Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

“Kıymetli hemşehrilerim, sevgili genç kardeşlerim. Bu güzel günde, bu alanda bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençler, tarihinizi unutmayacaksınız. 1071’i unutmayacaksınız. 1453’ü unutmayacaksınız. 1923’ü unutmayacaksınız. Pusulası bozuk, dümeni kırık bir vapurla Samsun’a güneş gibi doğan Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarıyla, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gençler, vatanınıza sahip çıkacaksınız. Bayrağınıza sahip çıkacaksınız. Al bayrağın şeklini, renginin nereden geldiğini iyi bileceksiniz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Çünkü muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal’in altı oklu ilkesini ilkeniz edeceksiniz. Bayramları ayırmayacaksınız. Dini bayramlar da bizim, milli bayramlar da bizim. Milli bayramlarda tüyleriniz diken diken olacak. İstiklal Marşı da bizim, mehter marşı da bizim. İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere bileceksiniz! Korkmayacaksınız! Sönmeyeceksiniz! Dalgalanacaksınız!”

“İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız”

Kendisini gençlerle buluşturduğu için Başkan Umut Yılmaz’a teşekkür eden Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

“İyi akşamlar Antep. Hoş geldiniz. Canım gençler, çok güzelsiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bugün burada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi buluşturduğu için özellikle böyle özel, güzel ve sonsuza kadar devam edecek 19 Mayıslarımızdan birinde bizi bir araya getirdiği için Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Buranın çok değerli gençlerine ve şu anda burada bulunan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız.”

Kaynak : PHA