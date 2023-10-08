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Gaziantep Şehir Hastanesi yarın itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. 1875 yatak kapasiteli hastanede 335 poliklinik, 259 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağı ile 64 ameliyathane bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi, 9 Ekim itibariyle hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 638 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin bin 875 yatak kapasiteli olduğunu belirterek, 335 polikliniğin yanı sıra 259 yoğun bakım, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane bulunduğunu kaydetti.

Kampüsünün özellikli hizmet birimlerini de içerdiğini belirten Bakan Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesinde, Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Kapsamlı Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunacak olan Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi, Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunmakta. Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.