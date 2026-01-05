Bunlar da ilginizi çekebilir

52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Pazartesi akşamı Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak heyecan dolu karşılaşma Atv kanalından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

