Altın ve gümüş fiyatları, ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik adımı sonrasında yükselişe geçti. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneldi.Yaşananlar sonrası çeyrek altın 10 bin TL'yi tekrar gördü.

İşte 5 Ocak güncel altın fiyatları:

Altın (TL/GR)

6.119,26

22 Ayar Bilezik

5.790,19

Altın (ONS)

4.421,05

Cumhuriyet Altını

41.304,00

Yarım Altın

20.715,00

Çeyrek Altın

10.358,00

Gremse Altın

100.982,77

Ata Altın

41.655,39

Tam Altın

40.393,11

Has Altın

6.088,56

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS