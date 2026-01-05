Altın ve gümüş fiyatları, ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik adımı sonrasında yükselişe geçti. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneldi.Yaşananlar sonrası çeyrek altın 10 bin TL'yi tekrar gördü.
İşte 5 Ocak güncel altın fiyatları:
Altın (TL/GR)
6.119,26
22 Ayar Bilezik
5.790,19
Altın (ONS)
4.421,05
Cumhuriyet Altını
41.304,00
Yarım Altın
20.715,00
Çeyrek Altın
10.358,00
Gremse Altın
100.982,77
Ata Altın
41.655,39
Tam Altın
40.393,11
Has Altın
6.088,56
