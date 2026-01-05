Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca istihdamı artırmak ve iş arayan vatandaşları iş gücü piyasasıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü.Bu kapsamda iş ve meslek danışmanları tarafından il genelinde 2 bin 814 işyeri ziyareti gerçekleştirilerek işverenlerle birebir görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2 bin 987 kişilik iş talebi alındı.

Yıl boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 bin 817 vatandaşın çeşitli sektörlerde işe yerleştirilmesi sağlandı.

İŞKUR Adıyaman İl Müdürlüğü, istihdamın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin 2026 yılında da artırılarak sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE