Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz!

İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 Milyon TL dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Tekirdağ merkezli 10 ilde Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25'i TUTUKLANDI. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden 'oto yedek parçası' satışı vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcı suç örgütünün 500'den fazla vatandaşı yaklaşık 250 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

