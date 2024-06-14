UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret eden Fransız Grubun Başkanı Jan Fominique Dilly, yaptığı açıklamada; “Nemrut ve Kommagene Uygarlığı Fransızların yabancı olmadığı ender yerlerin başında geliyor. Uzun yıllardır takip ediyorum, eskiden Nemrut'a gelen turistlerin büyük çoğunluğunu Fransızlar oluşturuyordu. Bölgedeki malum karışıklıklar nedeniyle ve yanlış bilgilerden dolayı Fransız turistin sayısı azalmış durumda. Biz ve bizim gibiler bu yanlış imajı silecek ve Nemrut'ta Fransızlar eskisi gibi artarak gelmeye başlayacaktır” dedi.

Kommagene Uygarlığına hayran olduğunu belirten ziyaretçilerden Jan-louis Rapin, “Dünyada barışı koruyan ve hiç savaşmamış, barışı korumuş uygarlığın adı kommagenedir” dedi.

Dilly ve Rapin, “Nemrut'a ve kommageneye Fransızların gelmesi için umarız seyahat acenteleri tur programlarında geniş yer vererek ve katkı sağlayacaktır” dediler.



Kaynak : PHA