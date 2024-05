İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan on binlerce kişi Ayasofya Camii’nden Eminönü Yeni Camii önüne kadar yürüdü. Katılımcılar, Filistin’e destek mesajı verdi ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, akşam namazının ardından Ayasofya Camii önünden başladı, Eminönü Yeni Camii önüne kadar devam etti. Tramvay yolu üzerinden yapılan yürüyüş boyunca katılımcılar, "Yaşasın Küresel İntifada, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Free Free Palestine, Katil İsrail Filistin’den Defol" sloganları attı, tekbirler getirdi.

“Filistin bizim kalbimizde”

Yeni Camii önündeki program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden Hukuk Profesörü Frank Romano, Özgürlük Filosu’na dair umutlarını kaybetmediğini belirtti. Romano, “En kısa sürede Gazze’ye doğru yola çıkacağız. İsrail, saldırılarıyla kalbimize büyük bir hançer sapladı. Filistin bizim kalbimizde. Filistinliler direnişleriyle bana ümit veriyorlar” dedi.

“Kalıcı ateşkes istiyoruz”

Özgürlük Filosu Aktivisti Mary Beth Brownlee ise, kalıcı bir ateşkes talep ettiklerini ifade etti. Brownlee, “Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere, insani yardımların Gazze'ye serbest girişini talep ediyoruz. Özgürlük Filosu ile yola çıkacağız ve biz direkt olarak Gazze'ye gideceğiz. Filistin topraklarında özgür Filistin'in talebindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Özgürlük Filosu Akdeniz’e doğru yola çıkacak”

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de, işgalci İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik engelleme çabalarına değindi. Songür, “7 buçuk aydan bu yana güçlü bir baskı oluşturulamadığı için yardımlar Refah Sınır Kapısı’ndan İsrail'in kontrolünde adeta can çekişerek Filistin'e gidiyor. Bildiğiniz üzere Özgürlük Filosu aylardır Gazze'ye gitmek için hazırlık yapıyor. Gemilerimiz hazır, dünyanın 100’e yakın ülkesinden katılımcılar hazır. Özgürlük Filosu Akdeniz'e doğru yola çıkacak. Filistin'e desteklerinizi ulaştıracağız. Gazze'nin yeniden inşası için çalışacağız” diye konuştu.

“Nehirden denize özgür Filistin’in kurulmasını istiyoruz”

Programda, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından, kazandığı Avrupa Şampiyonluğu elinden alınan Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz de konuşma yaptı. Akyüz, “Nehirden denize özgür Filistin’in kurulmasını istiyoruz” dedi.

Eylem, Filistin’in özgürlüğü için yapılan duanın ardından sona erdi.



Kaynak : PHA