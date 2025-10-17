Avrupa Birliği ve UNDP desteğiyle Kent ve İnsan Derneği tarafından yürütülen ve engelli bireylerin afetlere hazırlığını artırmayı hedefleyen “FarkıMda mısın?” projesi ekibi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Proje ekibi, afet anındaki ve sonrasındaki deneyimleri birinci elden kaydetmek amacıyla depremden etkilenen illerde yaşayan engelli bireylerle röportajlar gerçekleştiriyor. Bu önemli saha çalışması kapsamında bugün (16 Ekim 2025), Adıyaman Kent Konseyi Engelli Meclisi ziyaret edildi.

Ziyarette, projenin koordinatörleri ile Engelli Meclisi üyeleri bir araya gelerek kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, deprem sırasında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, tahliye süreçlerindeki aksaklıklar ve afet sonrası yaşam şartlarına uyum çabaları detaylıca ele alındı.

"Pasif Korunandan Aktif Paydaşa" Vizyonu Güçleniyor

Adıyaman Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Mehmet Tunç ve üyeleri, tecrübelerini paylaşarak projenin "engelli bireyleri afet yönetiminde pasif korunandan aktif paydaşa dönüştürme" vizyonuna önemli katkılar sağladı. Bu röportajlar ve görüşmeler, "FarkıMda mısın?" projesinin Afyonkarahisar modelinin geliştirilmesinde ve ulusal düzeyde engellileri kapsayıcı afet planlarının oluşturulmasında kritik bir veri kaynağı oluşturacak.

Proje ekibi, Adıyaman'daki engelli bireylerin afet tecrübelerini belgeleyerek, projenin sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalık oluşturmanın yanında, gelecekteki afetlere yönelik eğitim materyallerini ve hazırlık stratejilerini daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Saha çalışmaları, bölgedeki diğer illerdeki görüşmelerle devam edecek.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, engelli bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesini ve bu bireylerin afet yönetimi süreçlerine aktif katılımını sağlamayı amaçlayan projeden dolayı Kent ve İnsan Derneğine ve proje ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.