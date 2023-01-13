İsveç makamlarından terör örgütlerine karşı derhâl gerekli adımlarını beklediklerini ifade eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi internet sitesinde yapılan açıklamada İsveç'e tepki gösterdi.

“Çok açık ve net bir şekilde bu kanlı terör örgütü mensuplarının orada gerçekleştirdikleri bu kirli eylemi en sert şekilde kınıyoruz ve İsveç makamlarına bir kez daha çağrı yapıyoruz" diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Derhâl, gecikmeksizin bu terör örgütlerine karşı gerekli adımları atın ve bizim bu noktada son derece somut bir şekilde dile getirdiğimiz talepleri yerine getirin! Şimdi burada Türkiye olarak biz çok uzun bir süreden beri çok haklı bir mücadele veriyoruz ve çok farklı kaynaklardan beslenen terör örgütleriyle mücadele veriyoruz. Bir taraftan ulusal bir mücadele veriyoruz, bir taraftan da kendi toplumsal huzurumuz, barışımız için mücadele verirken bölgesel huzurumuz için de, bölgenin barışı için de bu mücadeleyi veriyoruz. Bütün bunlarla birlikte küresel terörizme karşı da mücadele veriyoruz. Bu yönüyle de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde esas itibarıyla son 20 yıldır etkin bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelenin küresel barışa hizmet eden bir eylem olarak kendisini gösteriyor" dedi.

“TERÖRE KARŞI BİZDEN YANA TAVIR ALMALARINI BEKLİYORUZ”

İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin bu süreçte çok ciddi bedeller ödediğini, çok ciddi bir mücadele verdiğini dile getirdi. “Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca ifade ettiği gibi müttefiklerimizden, Batılı ülkeler başta olmak üzere, kendileriyle dost olduğumuzu düşündüğümüz aktörlerden destek talep ediyoruz” diyen İletişim Başkanı Altun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aramızdaki ittifakın ve hukukun gereği olarak teröre karşı bizden yana tavır almalarını bekliyoruz. Fakat ne yazık ki uzunca bir süredir görüyoruz ki Batılı ülkeler, Avrupalı ülkeler, terör söz konusu olduğunda teröre karşı kendi müttefiklerini, Türkiye’yi desteklemek yerine terör örgütlerini himaye etmeyi tercih ediyorlar. Terör örgütlerini himaye ederek esas itibarıyla kendi toplumsal barışlarına da, küresel barışa da ihanet ediyorlar. Bu tablo ortadayken ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız “göbeğimizi kendimiz keseriz, terörü kaynağında kuruturuz” diyerek, bütün engellemelere rağmen, sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımız dışındaki terör faaliyetlerini sonlandırmaya dönük çok yoğun bir mücadele başlattı ve 2016’dan sonra verilen bu yoğun mücadele ile birlikte terör örgütlerine çok ağır darbeler indirildi. Terör örgütleri bu anlamda bölgede etkinliklerini yitirmiş, çok zor durumda ve giderek etkisini yok edecek hâle gelmiştir.”

Altun, İsveç'e, "Terör örgütlerini bu şekilde himaye ettiğiniz müddetçe bizimle NATO’da ittifak içinde olamazsınız” çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) -