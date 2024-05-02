Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen, kapatılan Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - YAKAY-DER üyesi olduğu ve eylemleri organize ettiği tespit edilen M. G’nin adresine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda adrese yapılan arama örgütsel dokümanlara el konulurken M. G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M. G., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : PHA