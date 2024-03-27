AK Parti Adayı Ziya Polat’ın başarılı olacağına inandığının altını çizen Kırmızı; “Biz bu şehirde 10 yıl belediye başkanlığı yaptık. Tabi bildiğiniz gibi şehrimiz 6 Şubat depremlerinde çok ağır yara aldı. Binlerce canımızı kaybettik. Birçok binamız ya yıkıldı ya da ciddi hasar aldı. Adıyaman tarihinin en büyük felaketinin yaralarını sarma noktasında hem devletimiz hem merkezi hükümetimiz hem de yerel yöneticilerimiz çok ciddi emek ve mesai harcıyor. Bu ağır travmanın atlatılabilmesi elbette güçlü devlet sayesinde olacak. Yani devlet tüm imkanlarıyla Adıyaman’ın yanında olurken, bilgisi ve tecrübesiyle yerel yöneticilerin de bu duruma katkı sağlaması gerekiyor. Hiç şüphesiz kıymetli Belediye Başkan Adayımız Sayın Ziya Polat bu noktada en önemli isim olarak ön plana çıkıyor. Ben Ziya beyin bu işin üstesinden hakkıyla geleceğine inanıyorum. Biz onun yanında ve destekçisiyiz. İnşallah 31 Mart’a kadar da sahada aktif bir şekilde çalışarak Ziya beye güçlü bir destek vereceğiz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu.

Desteklerinden ötürü eski Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı’ya teşekkür eden Polat da “Adıyaman’a hizmet etmiş, çok önemli projeler hayata geçirmiş, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için değerli işler yapmış Sayın Başkanımızın bizlere ziyaretini ve desteğini çok önemsiyoruz. Siyaset sahnesinde Adıyaman’a hizmet etmiş herkes bizim için değerlidir, kıymetlidir. İnşallah bu şehri ayağa kaldırırken Albulkadir Kırmızı gibi önemli şahsiyetlerin fikirlerini alacağız, onlarla istişareye büyük önem vereceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA