Adıyaman İndere TOKİ kalıcı deprem konutlarında çalışan inşaat işçisi H.K.(48) binanın üçüncü katından düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı inşaat işçisi yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olduğunun anlaşılması üzerine, ambulansla hızlıca Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan inşaat işçisi H.K’nın tedavisi devam ediyor. Kazaya ilişkin Jandarmanın tahkikatı sürüyor

Kaynak : PHA