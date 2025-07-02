AFAD, Sivrihisar’dan Rize’ye giden ve Erzurum-Rize arasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı.ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize’ye giden ve 2 kişinin bulunduğu M20J tipi küçük uçağın, saat 18:18’de Erzurum-Rize arasında kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya’ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 drone ve 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 1 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 İHA, 2 araç ve 5 personel, 112 Sağlık ekipleri ile AKUT’tan 2 araç ve 10 personel sevk edildi.

Termal ve gece görüş kameralı drone ve hava araçlarıyla arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirerek, operasyonun titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İGF