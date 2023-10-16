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''Engelsiz Kent Gaziantep” sloganıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi kent genelinde tüm engelli bireylerin yararlanabileceği merkezde başta sağlık olmak üzere kişisel bakım ve hijyen alanlarına kadar birçok konuda hizmet veremeye devam ediyor.

Tolay: Engelsiz Yaşam Merkezi olarak öğrencilere ve velilere hizmet vermeye devam ediyoruz

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk devlet destekli rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli öğrencilerin ve alilerinin öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Engelsiz yaşam merkezi olarak bu projeyi gerçekleştirmemizin amacı engelli vatandaşlarımızın topluma entegre olması konusunda destek olmak. Bu bağlamda birçok ihtiyaca cevap veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bünyesinde danışanların ve ailelerinin kuaför hizmeti de sunmaya başladık. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatına dokunduğumuz birçok projeye bir yenisini eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.”



Kaynak : PHA