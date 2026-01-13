Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin özellikle deprem bölgesi illerinde ciddi adaletsizlikler yarattığını belirterek, norm fazlası ve resen atamalara tepki gösterdi. Şube adına açıklama yapan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, söz konusu düzenlemenin öğretmeni ve eğitimin niteliğini merkeze alan bir anlayıştan değil, idarenin keyfi tasarruflarını esas alan bir yaklaşımdan beslendiğini dile getirerek, 'Bu yönetmelik adaletsizdir, eşitsizdir ve deprem gerçeğini yok saymaktadır' dedi.

Başkan Polat açıklamasının tamamında şu ifadelere verdi:

'Norm Fazlası Bahanesiyle Sürgün: Resen Atamaya Hayır!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eğitim emekçilerinin sorunlarını çözmek bir yana, özellikle deprem bölgesi illerinde adaletsizlikleri ve mağduriyetleri daha da artırmaktadır. Bu yönetmelik; öğretmeni ve eğitimin niteliğini merkeze alan değil, idarenin keyfi tasarruflarını esas alan bir anlayışın ürünüdür.

Eğitim Sen olarak açıkça ifade ediyoruz:

Bu yönetmelik adaletsizdir, eşitsizdir ve deprem gerçeğini yok saymaktadır.

İlçe Grubu Uygulaması Aile Birliğini Bozuyor

İlçe grubu uygulamasıyla, birbirine kilometrelerce uzak, ulaşım olanakları sınırlı, sosyal ve ekonomik koşulları tamamen farklı ilçeler aynı grup içinde değerlendirilmektedir. Bu uygulama sonucunda öğretmenler fiilen istemedikleri, yaşamlarını ve aile düzenlerini sürdüremeyecekleri ilçelere gönderilmekte; aile birliği hakkı yok sayılmaktadır.

Aile birliği anayasal bir haktır. Ancak bu yönetmelikle birlikte aile birliği idarenin takdirine bırakılmış; öğretmenler eşlerinden ve çocuklarından koparılmıştır. Deprem sonrası barınma, ulaşım ve güvenlik sorunlarının sürdüğü Adıyaman'da bu uygulama insani değildir.

Resen Atamalar ve Görevlendirmeler Keyfi Hale Getirildi

İstisnai olması gereken resen atamalar bugün neredeyse rutin bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Yerelde çözülebilecek atama ve görevlendirmelerin merkezileştirilmesi, şeffaflığı ortadan kaldırmış ve keyfiliği artırmıştır. Bu anlayış öğretmenleri sürekli bir belirsizlik ve baskı altında bırakmaktadır.

Norm Fazlası Uygulaması Eşitsiz Ve Keyfi Yürütülüyor

Norm fazlası öğretmenlere yönelik uygulamalar objektif, şeffaf ve denetlenebilir kriterlere dayanmamaktadır. Aynı okul türlerinde çalışan öğretmenler arasında farklı uygulamalar yapılmakta; bazıları resen atamaya zorlanırken bazıları kapsam dışında tutulmaktadır. Bu durum eşitlik ve liyakat ilkesinin açık ihlalidir.

Bilgilendirme Eksikliği ve İtiraz Hakkının Ortadan Kaldırılması

Norm fazlası sürecinde öğretmenler zamanında ve yazılı biçimde bilgilendirilmemiştir. Son gün olan 12 Ocak'ta SMS ya da telefon yoluyla yapılan bildirimler, öğretmenlerin norm hesaplamalarını inceleme ve itiraz etme hakkını fiilen ortadan kaldırmıştır. Bu süreç hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir.

Deprem Gerçeği Yok Sayılıyor

6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da öğrenci sayıları ve okul yapıları büyük ölçüde değişmiştir. Öğretmen açığı ile norm fazlalığının aynı anda yaşandığı bu olağanüstü koşullar dikkate alınmadan yapılan atamalar, eğitimde istikrarsızlığı derinleştirmektedir.

Eğitim Sen olarak altını çiziyoruz:

Deprem sonrası yaşanan sorunlar sürgün ve resen atamalarla değil; planlı, geçici, yerel ve adil çözümlerle giderilmelidir.

Engelli Eğitim Emekçileri Görmezden Geliniyor

Norm fazlası uygulamalarında, sağlık kurulu raporu %40 ve üzeri engelli olan eğitim emekçilerinin durumu yok sayılmaktadır. Engel durumları dikkate alınmadan norm fazlası bırakılan bu öğretmenler resen atamaya tabi tutulmaktadır.

Engelli öğretmenlerin ilçe merkezlerinden uzak, ulaşımı zor okullara gönderilmesi; sağlık sorunlarını ağırlaştırmakta, tedaviye erişimi zorlaştırmakta ve ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır.

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan eğitim emekçileri, sağlık durumları gözetilerek şehir merkezlerindeki okullarda görevlendirilmelidir. Aksi uygulamalar açık bir ayrımcılık ve hak ihlalidir.

Eğitim Sen'in Talebi Nettir

Eğitim Sen olarak;

İlçe grubu uygulamasına son verilmesini,

Aile birliğini esas alan yer değiştirme politikalarının hayata geçirilmesini,

Resen atamaların istisnai hale getirilmesini ve açık kriterlere bağlanmasını,

Görevlendirmelerin yerel, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yapılmasını,

Norm fazlası sürecinde öğretmenlerin zamanında ve yazılı olarak bilgilendirilmesini,

İtiraz hakkının güvence altına alınmasını,

Adıyaman'daki norm fazlası uygulamasının deprem gerçekliği gözetilerek yeniden düzenlenmesini,

%40 ve üzeri engelli eğitim emekçilerinin şehir merkezlerindeki okullarda görevlendirilmesini talep ediyoruz.

Eğitim emekçilerinin yaşamını yok sayan, aileleri parçalayan, engellileri görmezden gelen ve keyfiyet üreten bu uygulamalara karşı hukuki ve sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Eğitim emekçileri susmayacak!

Deprem bölgesinde sürgün değil, adalet istiyoruz!'

Kaynak : PERRE