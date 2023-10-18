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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitabında EBA'yı zenginleştirme çalışmaları yapıldığına işaret ederek "EBA, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yeniden başucu kaynağı haline dönüşecek." ifadelerini kullanmıştı.



Eğitimde dijital dönüşüm çerçevesinde EBA, Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlüklere ait eğitsel içerik portallerini de bünyesine katarak tüm platformları tek kanalda topladı. Kolay erişim fırsatı sağlayan bu adımla EBA, tek başvuru kaynağı oldu.



Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Meslekî Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından daha güçlü bir şekilde EBA için yeni içerikler hazırlanırken diğer yandan geçmişin birikimi zengin çalışmalar da EBA'da kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.



YEĞİTEK, AR-GE ve Ekosistem Dairesi, kullanıcı deneyimi geliştirme amacı ile çalışmalara başladı. Son kullanıcıların EBA deneyimlerini kolaylaştırmak için çalışmalar devam ediyor.



Ayrıca il ölçme ve değerlendirme merkezleri ile farklı birimler de EBA üzerinden izleme sınavı, destekleme ve yetiştirme kurs sınavı yapabiliyor.

Öte yandan çeşitli kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarından Eğitim Bilişim Ağı için 3 bin 600 adet içerik sağlayan EBA'nın içerikleri arasında tanıtım filmleri, eğitim videoları, dergiler, kitaplar, belgeler ve eğitim filmleri bulunuyor.

Bu içerikler, EBA portalini zenginleştirmek ve öğrencilere daha fazla kaynak sunmak amacıyla kullanılıyor.