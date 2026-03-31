Diyarbakır'ın tanıtımı, kültürel mirasının korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfında (DİTAV) Başkanlığa Aysu Aksu Günay seçildi.

Genel kurul, vakıf üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşirken, hem geçmiş dönemin değerlendirmesi yapıldı hem de yeni dönem hedefleri ele alındı. Yapılan seçimde üyelerin oyunu alan Aysu Aksu Günay, DİTAV'ın yeni başkanı olarak görevi devraldı. İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu'nun kızı olan Aysu Aksu Günay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapıyor.

Genel kurulda başkanlık görevini devreden Nedim Metin Cizreli'ye 'Onursal Başkan' unvanı verildi.

Diyarbakır'ın tarihsel birikimini ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı hedefleyen vakfın, yeni yönetimle birlikte projelerini çeşitlendirmesi ve etki alanını genişletmesi öngörülüyor.

Birlik ve hizmet vurgusu

Seçim sonrası konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aysu Aksu Günay, '2024 yılından bu yana birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize, vakfımızın tüm şube başkanlarına, şubelerimizde büyük emek veren ekiplerimize ve kıymetli üyelerimize destekleri ve katkıları için içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Vakfımızın gücü, sizlerin birlik ve dayanışmasından gelmektedir. Vakfımızın kurucuları arasında yer alan, Diyarbakır'a ve ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş olan Abdülkadir Aksu'ya, yani kıymetli babama Diyarbakır'a, vakfımıza ve şahsıma bugüne kadar verdiği destek ve katkılar için teşekkür ediyorum'' dedi.