Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret eden Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, kentin eksiklikleri ve ihtiyaçlarını aktardı.

"Türkiye'nin kilit noktasında olan Ahmet Aydın'a sahip çıkmamız gerekiyor"

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya," Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman’dan milletvekilimize gelen her türlü taleplerin ilgili yerlere anında iletildiğini gördük. Kentin sorun ve ihtiyaçları konusunda durmadan makamını meşgul ettiğimiz sayın Aydın bakanlıklarda Adıyaman ile ilgili olarak adeta kilit noktada olduğunu biliyoruz. Memleketimiz adına şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Kentimizin hiçbir şekilde talep ve sorunları geri çevrilmiyor. Hem bakanlıklar hemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan noktasında bugün ize ziyarette kentimizin ihtiyaçlarını istişare ederek, yapılan yatırımlar ve yeni yapılacak olan projeler hakkında konuştuk. Türkiye'nin kilit noktasında olan Ahmet Aydın'a sahip çıkmamız gerekiyor. Belediyeler ile ilgili projelerde belediye başkanlarımızın önünü açarak birçok projenin ilimize kazandırmak için çok çaba ve gayret içerisinde gördük. Adıyaman için çok önemli bir değer olarak ilimize yaptığı çalışmalarda yanında olduğumuzu ifade ettik."dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ise kentin sorunları ihtiyaç ve talepleri noktasında ellerini değil gövdelerini taşın altına koyduklarını aktararak, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'ya ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

