"Çünkü bu bir nefret suçudur"

İsveç hükümetinin Türkiye’ye karşı tutumu ve son yaşanan bu olayın artık bardağı taşıdığını ifade eden başkan Taş,"İslam’ı hazmedemeyen, İslam karşıtı bu şerefsiz adam İsveç polisinin gözü önünde Kuran’ı Kerimi yakma cesaretini nereden buluyor. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almalarını bekliyoruz." dedi.

