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Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Çayıköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Doğanşehir ilçesi yönünde ilerlen A.B. (52) idaresindeki 44 LV 078 plakalı hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye erleri tarafından araçta sıkışan sürücü ve aynı araçta bulunan E.B. (51) sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine devam eden yaralılardan A.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA