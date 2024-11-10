Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Devlet erkanı ile birlikte törenlere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, "Yeniden Büyük Türkiye hedefi ile 85 milyon tek yürek ilerliyoruz " mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığndaki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması sonrasında saat 9.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı sonrasında beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında özel güne ait mesajını kendisi okudu.

"Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Yeniden Büyük Türkiye ve büyük Türkiye vizyonumuzla hedefi ile 85 milyon tek yürek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Resmi törenler ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.