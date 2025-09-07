Derya Uluğ, Marmaris’te güçlü sesi ile olduğu kadar sıcak tavırları ile de gönülleri bir kez daha fethetti.

Derya Uluğ, ‘Kanunlar Gibi’, ‘Canavar’, ‘Yabani’, ‘Okyanus’, ‘Esmerin Adı Oya’, ‘Hadi Çal’ ve ‘Nefes’ gibi çok sevilen şarkılarının yanı sıra, 90'lı yıllardan şarkıları da seslendirdiği konserde, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Prodüktörü Asil Gök ile birlikte seslendirdiği, ‘Nefes’ albümünde yer alan ‘Yansıma’ adlı şarkısını, sahalarda elde ettikleri başarılardan ötürü ‘12 Dev Adam’, ‘Filenin Sultanları’ ve ‘Bizim Çocuklar’a ithaf eden Derya Uluğ'u, her yaştan konuklar da zevkle izledi. Konserde, rap şarkılarının yer aldığı bölümde gençler, Barış Manço, Kayahan ve Sezen Aksu'dan söylediği şarkılarda da tüm konuklar sanatçıya coşkuyla eşlik ettiler. Prodüktör Asil Gök ise ‘Tuana’ adlı şarkıyı yoğun alkışlar üzerine iki kez seslendirdi.

9 EYLÜL'DE İSKENDER PAYDAŞ KONSERİ!

Bu yaz, Serdar Ortaç, Hande Yener, Şevval Sam ve daha çok sayıda konsere ev sahipliği yapan ve Derya Uluğ konseri ile müzik ve eğlence dolu keyifli bir akşama daha imza atan Grand Yazıcı Club Marmaris Palace, 9 Eylül akşamı İskender Paydaş'ı sevenleri ile Marmaris'te buluşturacak.

2025 yaz sezonu boyunca gerçekleşen konserler ve ünlü DJ’lerin etkinlikleri sezon sonuna kadar Grand Yazıcı Club Marmaris Palace’da devam edecek.

Haber: MUĞLA (İGFA)