Millî Eğitim Bakanlığı'nın ödenekleri ve hayırsever tekstil firmalarından alınan malzemelerle Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görev alan usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için Adıyaman Merkezde 4 ve Gölbaşı İlçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırda üretim yapılıyor.

Üretim çadırlarında özenle dikilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu çadırlarda şu ana kadar toplam 2700 iç çamaşırı, 700 çarşaf, 1000 pijama takımı ve 500 tişört üretimi yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, bu çadırlarda çalışan usta öğreticileri ve öğrencileri ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında usta öğretici ve öğrencilerden bilgi aldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezinin depremden sonraki süreçte tüm ihtiyaçlara yönelik büyük bir gayretle çalıştığını belirten Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Bakanlığımızın ödenekleri ve hayırsever tekstil firmaları tarafından alınan malzemelerle yapılan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımı için özenle dikiliyor. Halk Eğitim Merkezimiz başta olmak üzere üretimde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA