Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi, bir yandan yollardaki bozukluğu giderirken diğer taraftan da refüj ve kavşaklarda düzenlemeler yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin birçok noktasında gerçekleştirilecek olan refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarının Petrol Caddesi AVM kavşağında devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar ise kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarının en azından moral açısından kendilerine çok iyi geldiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaynak : PHA