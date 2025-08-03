Yeni eş başkanlar Bayır ve Şahin’in göreve başlamasıyla birlikte parti yönetiminde de kapsamlı bir değişim yaşandı. Görev süresi sona eren İl Eş Başkanları Av. Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı aday olmayarak yerlerini yeni yönetime bıraktı. Coşkun ve Camcı, hem sahadaki çalışmaları hem de kent gündemini yakından takip eden yaklaşımlarıyla öne çıkan bir yönetim dönemi geçirmişti.



Temelli: “Mücadelemizi büyütüyoruz, demokratik siyaset dönemi başlıyor”

Kongrede konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adıyaman’da yürütülen siyaset ve halk mücadelesine teşekkür etti. Konuşmasında sık sık barış, demokrasi ve ortak yaşam vurgusu yapan Temelli, 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımın siyasi sorumlularına dikkat çekerek halkın iradesinin tanınmasının önemine vurgu yaptı.



Temelli konuşmasında, “DEM Parti olarak, Sayın Öcalan’ın 27 Şubat’ta ortaya koyduğu paradigmayı temel alarak yeni dönemde demokratik siyasetin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Artık silahlı mücadele değil, demokratik örgütlenme ve eşit yurttaşlık temelinde siyaset ön plandadır,” dedi.



Kürt meselesinde demokratik çözüm çağrısını yineleyen Temelli, kayyum politikalarına da sert tepki göstererek, “Halkın iradesine saygı göstermeyen hiçbir yapı demokratik değildir. Kayyum atamaları sadece DEM Parti'ye değil, tüm demokrasiye saldırıdır,” ifadelerini kullandı.



İl Örgütünden açıklama: “Barış ve eşitlik mücadelesini büyütmeye kararlıyız”

DEM Parti Adıyaman İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



“Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremizi büyük bir coşku ve kararlılıkla tamamladık. Kongremizde halkımızın iradesiyle Memet Bayır ve Gönül Şahin, yeni dönem il eş başkanları olarak seçilmiş ve görevlerine başlamışlardır. Görev süresi sona eren önceki dönem eş başkanlarımız Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı’ya, emekleri ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”



“Yeni dönemde; halkımızla birlikte barışı, özgürlüğü ve eşitliği büyütme kararlılığındayız.”



DEM Parti Adıyaman İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Sonrası Yeni Kadro:

YÖNETİM KURULU (ASİL):

Gönül Şahin



Doğan Çifçi



Hatice Çelik



Mehmet Arslan



Zeycan Güzel



Sadi Gürbüz



Hüsnüye Göçer



Abdurrahman Bilir



Yılmaz Ceylan



Mustafa Bakır



Abdullah İzci



Hüseyin Yuka



Kemal Taştan



Ali Özperçin



YÖNETİM KURULU (YEDEK):

Sabahattin Ruken Korkmaz



Doğan Çelik



Özlem Kilinç



Erol Yılmaz



Tacettin Tanrıverdi



Erkan Karakaş



Bekir Ünal



Kemal Bildik



İL DİSİPLİN KURULU (ASİL):

Dilan Güler Gamsız



Naci Özdoğan



Kamuran Özkan



İL DİSİPLİN KURULU (YEDEK):

Bahattin Bilgin



Yeşim Camcı



GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGELERİ:

Memet Bayır



Gönül Şahin



Hüseyin Coşkun



Yeşim Camcı



Memet Kösele



Güler Sağ



Mehmet Sait Dilek



Melisa Barış



Celal Toytekin



Hacı Mehmet Sevindi

Kaynak : PHA