Yeni eş başkanlar Bayır ve Şahin’in göreve başlamasıyla birlikte parti yönetiminde de kapsamlı bir değişim yaşandı. Görev süresi sona eren İl Eş Başkanları Av. Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı aday olmayarak yerlerini yeni yönetime bıraktı. Coşkun ve Camcı, hem sahadaki çalışmaları hem de kent gündemini yakından takip eden yaklaşımlarıyla öne çıkan bir yönetim dönemi geçirmişti.

Temelli: “Mücadelemizi büyütüyoruz, demokratik siyaset dönemi başlıyor”
Kongrede konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adıyaman’da yürütülen siyaset ve halk mücadelesine teşekkür etti. Konuşmasında sık sık barış, demokrasi ve ortak yaşam vurgusu yapan Temelli, 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımın siyasi sorumlularına dikkat çekerek halkın iradesinin tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Temelli konuşmasında, “DEM Parti olarak, Sayın Öcalan’ın 27 Şubat’ta ortaya koyduğu paradigmayı temel alarak yeni dönemde demokratik siyasetin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Artık silahlı mücadele değil, demokratik örgütlenme ve eşit yurttaşlık temelinde siyaset ön plandadır,” dedi.

Kürt meselesinde demokratik çözüm çağrısını yineleyen Temelli, kayyum politikalarına da sert tepki göstererek, “Halkın iradesine saygı göstermeyen hiçbir yapı demokratik değildir. Kayyum atamaları sadece DEM Parti'ye değil, tüm demokrasiye saldırıdır,” ifadelerini kullandı.

İl Örgütünden açıklama: “Barış ve eşitlik mücadelesini büyütmeye kararlıyız”
DEM Parti Adıyaman İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremizi büyük bir coşku ve kararlılıkla tamamladık. Kongremizde halkımızın iradesiyle Memet Bayır ve Gönül Şahin, yeni dönem il eş başkanları olarak seçilmiş ve görevlerine başlamışlardır. Görev süresi sona eren önceki dönem eş başkanlarımız Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı’ya, emekleri ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Yeni dönemde; halkımızla birlikte barışı, özgürlüğü ve eşitliği büyütme kararlılığındayız.”

DEM Parti Adıyaman İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Sonrası Yeni Kadro:
YÖNETİM KURULU (ASİL):
Gönül Şahin

Doğan Çifçi

Hatice Çelik

Mehmet Arslan

Zeycan Güzel

Sadi Gürbüz

Hüsnüye Göçer

Abdurrahman Bilir

Yılmaz Ceylan

Mustafa Bakır

Abdullah İzci

Hüseyin Yuka

Kemal Taştan

Ali Özperçin

YÖNETİM KURULU (YEDEK):
Sabahattin Ruken Korkmaz

Doğan Çelik

Özlem Kilinç

Erol Yılmaz

Tacettin Tanrıverdi

Erkan Karakaş

Bekir Ünal

Kemal Bildik

İL DİSİPLİN KURULU (ASİL):
Dilan Güler Gamsız

Naci Özdoğan

Kamuran Özkan

İL DİSİPLİN KURULU (YEDEK):
Bahattin Bilgin

Yeşim Camcı

GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGELERİ:
Memet Bayır

Gönül Şahin

Hüseyin Coşkun

Yeşim Camcı

Memet Kösele

Güler Sağ

Mehmet Sait Dilek

Melisa Barış

Celal Toytekin

Hacı Mehmet Sevindi

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Kaynak : PHA

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