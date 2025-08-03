Yeni eş başkanlar Bayır ve Şahin’in göreve başlamasıyla birlikte parti yönetiminde de kapsamlı bir değişim yaşandı. Görev süresi sona eren İl Eş Başkanları Av. Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı aday olmayarak yerlerini yeni yönetime bıraktı. Coşkun ve Camcı, hem sahadaki çalışmaları hem de kent gündemini yakından takip eden yaklaşımlarıyla öne çıkan bir yönetim dönemi geçirmişti.
Temelli: “Mücadelemizi büyütüyoruz, demokratik siyaset dönemi başlıyor”
Kongrede konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adıyaman’da yürütülen siyaset ve halk mücadelesine teşekkür etti. Konuşmasında sık sık barış, demokrasi ve ortak yaşam vurgusu yapan Temelli, 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımın siyasi sorumlularına dikkat çekerek halkın iradesinin tanınmasının önemine vurgu yaptı.
Temelli konuşmasında, “DEM Parti olarak, Sayın Öcalan’ın 27 Şubat’ta ortaya koyduğu paradigmayı temel alarak yeni dönemde demokratik siyasetin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Artık silahlı mücadele değil, demokratik örgütlenme ve eşit yurttaşlık temelinde siyaset ön plandadır,” dedi.
Kürt meselesinde demokratik çözüm çağrısını yineleyen Temelli, kayyum politikalarına da sert tepki göstererek, “Halkın iradesine saygı göstermeyen hiçbir yapı demokratik değildir. Kayyum atamaları sadece DEM Parti'ye değil, tüm demokrasiye saldırıdır,” ifadelerini kullandı.
İl Örgütünden açıklama: “Barış ve eşitlik mücadelesini büyütmeye kararlıyız”
DEM Parti Adıyaman İl Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremizi büyük bir coşku ve kararlılıkla tamamladık. Kongremizde halkımızın iradesiyle Memet Bayır ve Gönül Şahin, yeni dönem il eş başkanları olarak seçilmiş ve görevlerine başlamışlardır. Görev süresi sona eren önceki dönem eş başkanlarımız Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı’ya, emekleri ve katkıları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
“Yeni dönemde; halkımızla birlikte barışı, özgürlüğü ve eşitliği büyütme kararlılığındayız.”
DEM Parti Adıyaman İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Sonrası Yeni Kadro:
YÖNETİM KURULU (ASİL):
Gönül Şahin
Doğan Çifçi
Hatice Çelik
Mehmet Arslan
Zeycan Güzel
Sadi Gürbüz
Hüsnüye Göçer
Abdurrahman Bilir
Yılmaz Ceylan
Mustafa Bakır
Abdullah İzci
Hüseyin Yuka
Kemal Taştan
Ali Özperçin
YÖNETİM KURULU (YEDEK):
Sabahattin Ruken Korkmaz
Doğan Çelik
Özlem Kilinç
Erol Yılmaz
Tacettin Tanrıverdi
Erkan Karakaş
Bekir Ünal
Kemal Bildik
İL DİSİPLİN KURULU (ASİL):
Dilan Güler Gamsız
Naci Özdoğan
Kamuran Özkan
İL DİSİPLİN KURULU (YEDEK):
Bahattin Bilgin
Yeşim Camcı
GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGELERİ:
Memet Bayır
Gönül Şahin
Hüseyin Coşkun
Yeşim Camcı
Memet Kösele
Güler Sağ
Mehmet Sait Dilek
Melisa Barış
Celal Toytekin
Hacı Mehmet Sevindi
Kaynak : PHA