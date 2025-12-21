Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma projelerinde yalnızca ürün geliştirmekle kalmayıp, ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedeflediğini vurguladı. 'Kendimize inandık, Türk savunma sanayisine güvendik, kısa sürede işte bu seviyeleri yakaladık' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, sektörün elde ettiği başarıların arkasındaki stratejik vizyona dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11'inci sırada bulunduğunu belirterek, son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, sadece Kasım ayında yapılan ihracatın da önceki yılın aynı ayına göre %22 artışla 742 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Bu gelişmelerin, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki yetkinliğinin ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe yönelik hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. 2028 yılı için belirlenen hedefin, savunma ve havacılık ihracatında 11 milyar dolarlık seviyeye ulaşmak ve dünyada ilk 10'a girmek olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türk savunma sanayisinin hem iç pazarda hem de uluslararası alanda daha güçlü ve etkin bir konuma ulaşmasını sağlayacak stratejilerimiz hazır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, savunma sanayisinin Türkiye ekonomisine ve ulusal güvenliğe sağladığı katkılara da değindi. Savunma ve havacılık ihracatının hem teknolojik kapasiteyi artırdığını hem de ülkenin stratejik bağımsızlığına önemli katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, yerli ve milli üretim hamlelerinin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı.

Erdoğan, 'Savunma sanayisinde attığımız her adım, sadece ürün geliştirmek değil, aynı zamanda insan kaynağımızı güçlendirmek, teknoloji üretim kapasitemizi artırmak ve Türkiye'yi uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaktır. Bu anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz.' ifadelerine yer vererek sözlerini tamamladı.

