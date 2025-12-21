İçişleri Bakanlığı, son 2 hafta içerisinde jandarma birimleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonlarında 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

2025 yılı içinde yapılan FETÖ operasyonlarında toplam 1601 şüpheli tutuklanmış, 1524 şüpheliye adli kontrol uygulanmıştır. Son operasyonlarda, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kuran, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan şahıslar hedef alındı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE