Colostrum markasının hikâyesi doğum sonrası olan ve çok fazla hakkında bilinen bilgi olmayan bir hikâye ile başlar. Bengühan Bora Usta’nın ilk çocuğunu dünyaya getirmesi ile birlikte ağız sütü ile ilgili bilgileri öğrenmesi ile Colostrum markasının kuruluşu başlamıştır. Ağız sütünün bilimsel ismi colostrum olarak bilinir. Colostrum markasının ismi de buradan gelmektedir.

Doğumdan hemen sonra annenin salgıladığı sütüne colostrum adı verilirken bu sütün hem anne hem bebek sağılığı için birçok faydası vardır. Bebeğin büyümesinde ve gelişiminde etkili olan bu süt oldukça değerlidir. Zengin besin içeriği sayesinde bebeklerin ihtiyaç duydukları her türlü besin colostrum içerisinde bulunur.

Colostrum Mucizesi

Colostrum doğumdan sonra ilk salgılanan anne sütü olarak bilinir. Bebek için çok faydalı olan bu sütün aynı zamanda geleceğin cilt bakım ürünlerinin en doğal bileşenlerindendir. İçeriği çok zengin olduğundan ve DNA’nın yaşlanmasını yavaşlatan enzimi bulunduran en doğal bileşendir. Bilimsel çalışmalarda colostrum maddesinin cilt için çok fazla olumlu etkilerinin olduğu görülür.

Bebek için bir antikor görevi gören colostrum bileşeni yetişkinler için hazırlanan içeriklerle de faydalarını gösterir. Cilt yaşlanmalarını yavaşlatır, kırışıklıkları yumuşatır, cildin elastikiyetini ve gücünü arttırır, cildin yenilenmesine katkıda bulunur. Yani colostrum bir nevi mucize olarak adlandırılabilir. Colostrum içerikli bakım ürünlerinin kullanılması insanlar için faydalı olur. Kullanılan ürünlerden alınan verimler ile insanların memnuniyeti sağlanır.

Gençleşmek İçin Colostrum

Colostrum gençleşmeyi, yaşlanmayı durdurmayı hedefleyen içeriği ile insanların zamanını durdurup yaş almalarını etkileyecek bir mekanizmaya sahiptir. Colostrum ile cildin yenilenmesi sağlanır. Bu da gün geçtikçe cilt hücrelerinin yenilenip yaşlanmasını yavaşlatır ve daha sonrasında da gençleşmeye kadar götürür. Kolajen üretimini teşvik ettiğinden cildin iyileşmesini sağlar, çizgilerin azalmasına yardımcı olur.

Colostrum markası içerisinde üretilen ürünlere bakıldığında burada colostrum mucizesinden yararlanıldığı görülür. Bu doğal madde sayesinde birçok ürün üretimi sağlanmış ve insanlara faydalı olunmaya çalışılmıştır. Yaşlanmaya bağlı olan kırışıklıklar ve çizgiler için etkili bir şekilde onarıcı bakım hizmeti sunan ürünler Colostrum markası ile üretilir. Müşterilerinin memnun kalması için ürünler laboratuvar ortamlarında profesyonel bir eki ile üretilmektedir. Bu da kalite bir hizmet anlayışının göstergesidir.

Colostrum First Milk Bakım Serisi

Colostrum markasının first milk bakım serisinde çeşitli ürünlere rastlamak mümkündür. Bu ürünlerin üretiminde colostrum ana madde olarak kullanırlar. Göz çevresi bakım kremi, anti aging onarıcı yüz bakım kremi, yüz bakım serumu ürünleri üretilenler arasındadır. Cilt için gerçekten önemi olan bu ürünlerin kullanılması ile çok fazla yararının olduğu görülür.

Colostrum kullanılarak yapılan üretimler genellikle yurt dışında daha çoktur. Ülkemizde bu konuda yapılan ilk üretim Bengühan Bora Usta’ya ait olan Colostrum First Milk serisidir. Bu alanda üretim yapmak maliyetli olduğundan üreticiler buraya çok fazla yatırım yapmamaktadır. Ama Colostrum https://www.colostrum.com.tr/ sitesi ve markası olarak bu alanda çalışmaları yapıp ürünleri sektöre kazandırmışlardır.