Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kurumu Derneği (TAYDAK) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Baba, TAYDAK Adıyaman İl Temsilcisi Mutlu Şahin ile birlikte organize ettiği Adıyaman İli Kâhta İlçesinde tarım danışmanları ve çiftçiler bir araya geldi.

Değerlendirme sonrası açıklamada bulunan TAYDAK Yönetim Kurulu Üyesi Baba,"Pandemi, küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık ve savaş koşulları dünyanın dengesini temelden sarsarken küresel ölçekte tarım ve gıdanın önemi her zamankinden daha fazla gündeme gelmektedir. Tarımsal üretimin arttırmasında bilgi en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni teknolojilerin, gelişmelerin, ARGE ve inavasyon faaliyetlerinin kazanıma dönüşmesi yayım hizmetlerinin etkinliği ile mümkün olmaktadır. Ülkemiz Tarımının tüm zamanlarında farklı isimler ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Devlet güvencesi ve kamu teşvikleri ile sürdürülmüş ve yapılan hizmetlerde kamu teşviki gerekli görülmüştür"şeklinde konuştu.

"Projelerle 6 bin sertifikalandırılmış tarım danışmanı var"

2006 yılında yayımlanan ilk yasal danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeye değinen Baba, “ Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile Türkiye’de kamu dışı danışmanlık hizmetlerini ( serbest Tarımsal Danışmanlık) düzenleyen ilk yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yönetmelik ile sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve çiftçi örgütlerinin de tarımsal danışmanlık vermelerine olanak sağlanmıştır. Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişiler “Tarım Danışmanı” olarak adlandırılmıştır. Yönetmelik serbest tarım danışmanı veya Tarım Yayımcısı olabilmek için esas itibari ile 120 saatlik bir sertifika programına katılımı zorunlu kılmış ise de daha sonra bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak koşulu getirilmiştir. Yıllarca devam eden bu projeler ile günümüzde toplamda 6 BİN Sertifikalandırılmış Tarım Danışmanı bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Bugün ülkemizde yayım faaliyetlerini yürüten, kırsal kalkınmaya hizmet eden, kırsal kesimde insan kaynağı geliştirme, üretim, pazarlama, finansa erişim gibi temel konularda her an her koşulda mesai mefhumu gözetmeksizin çiftçin, üretcinin yanında olan tarım danışmanlarımız var” sözlerinden sonra Baba şöyle devam etti; “Ancak son yıllarda tarım danışmanları azalan destekleme miktarına bağlı olarak ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Tarım danışmanlarına ödenen destekleme miktarı sigorta vergi hizmet giderleri, büro kirası gibi giderleri bile karşılamaktan uzak iken bu destek ile tarım danışmanlarının geçimini de sağlaması mümkün olmamakta, bu durumda birçok Meslektaşımız işini bırakmak zorunda kalmıştır. Mağduriyetimizin giderilmesi ve Meslektaşlarımızın tekrardan Çiftçilerine hizmetlerine devam etmeleri için (TAYDAK) Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kurumu Derneği olarak yıllarca sesimizi yetkililere duyurma gayretinde olduk ama maalesef hala da bir netice alamadık. Enflasyon karşısında açlıkla sınanmaktayız.”

Baba, “Mevcut şartlarda bizlere reva görülen yıllık destek miktarı 72 BİN TL gibi yetersiz bir rakam olmuştur. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin desteklenmeye başladığı 2010 yılında destek miktarı 30.000 TL. İken aradan geçen 12 yıl sonra destek miktarı 72.000 TL gibi kabul edilemez bir tutar olarak belirlenmiştir. Geçen 12 yıllık süreçte destek artış miktarı ile danışmanlık giderleri kıyaslandığında arada uçurum hatta uçurumlar bulunmaktadır. Destek miktarının desteklenen teknik elemanların onuruna yakışır şekilde arttırılması, güvence kapsamına alınması ve mesleğimize saygınlık kazandırılması için yıllardır vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz” cümlelerini kullandı.

Son olarak yetkililere sesleniyoruz diyen Baba, ”Ülke Tarım ve Hayvancılığına alın terimizle hizmet vererek ve değerli çiftçilerimize bilgi birikimlerimizi aktaran tarım danışmanları olarak. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sayın Tarım ve Orman bakanımız tarlada bağda bahçede, ahırda, serada sizin deyiminizle Akıl teri döken meslektaşlarınız olan tarım danışmanlarının feryadını duyun. İnsani yaşam haklarımızı ve mesleğimize güvence istiyoruz” dedi.