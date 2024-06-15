Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayramların manevi önemine vurgu yapan Başkan Doğan, Türkiye’nin bir bayramı daha yeni zamlar, hayat pahalılığı, yoksullukla karşıladığını söyledi. Başkan Doğan, “Adil bölüşüm ve sosyal adalet için, hiçbir vatandaşın açlık sınırının altında yaşamadığı bir toplum için yoksullukla mücadelemiz sürecek” dedi.

"Belediyemiz görevlerinin başında olacak"

Belediyenin Kurban Bayramı’nda dini vecibeler yerine getirilirken vatandaşların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldığını ifade eden Başkan Doğan, “Temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için belediyemiz görevlerinin başında olacak” bilgisini paylaştı.

Başkan Doğan, şöyle devam etti: “Bayram süresince görevde olacak belediye çalışanlarının, güvenlik görevlilerinin, gazetecileri ve bayramda mesai yapacak tüm emekçilerimizin bayramını kutluyor, görevlerinde başarı diliyorum. Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileğiyle, Kurban Bayramı kutlu olsun.



Kaynak : PHA