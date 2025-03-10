"Emekliye Yüzde 11, Cumhurbaşkanı’na Yüzde 50 Zam!"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Veli Ağbaba, memur ve işçi emeklilerine yapılan düşük oranlı zamları hatırlatarak, Cumhurbaşkanı’nın maaşına yapılacak artışa tepki gösterdi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifle, Cumhurbaşkanı emekli maaşına yüzde 50 zam yapılıyor! Cumhurbaşkanı'nın 95 bin 200 TL olan emekli maaşı, bu düzenlemeyle 142 bin 456 TL’ye yükselecek!"

"Memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı emekli aylığına yüzde 30 zam gelmişti. Bir de bunun üstüne Cumhurbaşkanı emekli maaşına yüzde 50 daha artış yapılacak! El insaf, vicdanınız kurusun!"

Meclis Gündeminde Tartışma Yarattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan teklifin kamuoyunda yankı uyandırması beklenirken, CHP'li vekiller başta olmak üzere muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı'nın maaş artışıyla, düşük maaş alan emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin derinleştiğini savunuyor.

Ağbaba’nın açıklamaları sonrası emekliler için yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu ve hükümetin maaş politikalarının çifte standart içerdiği yönündeki eleştiriler arttı.

Kaynak : PHA